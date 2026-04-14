Chiapas, referente en resultados de seguridad

Con resultados contundentes en materia de seguridad pública, hoy Chiapas es referente a nivel nacional, gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, al impulsar una estrategia integral por tierra y aire enfocada en la prevención, atención inmediata y combate de conductas delictivas.

Insidencia

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con menor incidencia en delitos de alto impacto y el segundo lugar con menor incidencia delictiva general; cifras resultado de la coordinación efectiva y comunicación directa de fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar la paz y el orden.

Además, el mejoramiento de las condiciones laborales, la capacitación constante y profesionalización de las y los elementos de la SSP, han contribuido a recuperar la confianza y percepción de seguridad de la ciudadanía.