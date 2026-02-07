Chiapas, referente nacional en lucha contra el GBG

Chiapas es referente nacional en el combate al gusano barrenador del ganado, afirmaron funcionarios del Gobierno Federal al reunirse con el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, con quien acordaron reforzar y alinear la coordinación institucional.

El encuentro, realizado por instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, fue encabezado por Barba Arrocha, con la participación de Miguel Ángel Paz Carrasco, de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, quien dijo que Chiapas es un ejemplo en esta materia y propuso articular programas federales, estatales y municipales para fortalecer la prevención, la atención y el monitoreo sanitario.

Las autoridades advirtieron que la entidad enfrenta mayor presión por su frontera con Centroamérica, en particular Guatemala, y por su amplia población bovina. El insecto afecta reses, fauna silvestre y animales domésticos, lo que obliga a mantener vigilancia permanente en todo el territorio.

Presentan acciones

Barba Arrocha, acompañado por el subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz, funcionarios y por los productores ganaderos Carlos Marh y Efraín Ornelas, planteó establecer zonas de amortiguamiento para contener el avance de la plaga y recordó que el gobernador pidió acciones focalizadas y de respuesta inmediata.

Por parte de la Federación asistieron: Miguel Manzanilla, director y coordinador regional; Víctor Arrazate Argueta, subdirector regional, y Víctor Vanegas Tapia, director general de Vinculación y Estrategias de la Secretaría de Bienestar. También se integraron enlaces operativos de Sembrando Vida con presencia territorial y hasta 72 mil sembradoras y sembradores.

Se informó que Chiapas concentra cerca de dos millones de cabezas de ganado, y que las campañas de capacitación, tratamiento y entrega gratuita de ivermectina muestran una reducción de casos. La estrategia prioriza la curación y revisión de heridas, el trampeo masivo con atrayentes, el registro en la plataforma de Senasica y el refuerzo sanitario en la Costa y el Soconusco.

El plan contempla el control de la movilización pecuaria, la coordinación con el sector salud, la liberación de moscas estériles y la operación de la planta de Metapa, con una meta de producción de 100 millones de moscas estériles por semana para avanzar hacia la erradicación.