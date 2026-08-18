Chiapas refrenda liderazgo en cafés de especialidad

Chiapas refrenda su posición como uno de los grandes referentes de la cafeticultura mexicana, al conquistar nuevamente reconocimientos nacionales que distinguen la calidad y excelencia de sus granos. En la novena edición del Yara Champion Coffee, la productora Elvira Trejo Escobar, de la Finca San Juan del Vesubio, en Yajalón, obtuvo el primer lugar nacional en la categoría de Cafés Lavados, colocando nuevamente el nombre de Chiapas entre los mejores cafés de especialidad del país.

Este resultado reconoce el trabajo, conocimiento y dedicación que la productora ha puesto en cada etapa del proceso para lograr un café de alta calidad, y representa también un motivo de orgullo para Yajalón y para las comunidades cafetaleras de Chiapas, dado que el certamen evalúa las muestras bajo estándares internacionales de calidad y reconoce a los cafés que alcanzan los más altos niveles de excelencia.

Otros galardones

A este triunfo se suma el obtenido en la Taza de Excelencia México 2026, donde la Finca Santa Cruz, de Chiapas, alcanzó el primer lugar nacional con un café Geisha de proceso experimental, confirmando la capacidad de las y los productores chiapanecos para competir en los mercados más exigentes.

Para el Instituto del Café de Chiapas, estos reconocimientos son resultado del esfuerzo permanente de las familias productoras, quienes año con año han distinguido al estado por la calidad, diversidad y competitividad de su café, contribuyendo a consolidar el prestigio del aromático grano chiapaneco dentro y fuera de México.

En este camino, el director del Incafech, Jorge Baldemar Utrilla Robles, destacó el impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al sector cafetalero, mediante una política que coloca a las y los productores en el centro de la estrategia para fortalecer la productividad, mejorar la calidad y generar mejores oportunidades para las comunidades que viven del café.

Explicó que con el programa Café con Humanismo, el gobernador ha encabezado acciones de respaldo directo a las regiones productoras, con la entrega de plantas de variedades mejoradas, herramientas, equipamiento e insumos, además de refrendar su compromiso de acompañar a las y los cafeticultores para fortalecer sus cultivos y elevar su competitividad.