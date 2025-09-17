Chiapas refuerza frontera con Guatemala

El operativo Espejo que implementó el Gobierno Federal en conjunto con el Gobierno de Chiapas en la línea fronteriza con Guatemala, sobre todo en los márgenes del río Suchiate, ha dado resultados positivos, informó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño.

El funcionario destacó que en este programa también participa el Gobierno guatemalteco, por lo que desde ambos lados han reforzado la presencia de elementos de seguridad para prevenir los delitos de alto impacto, sobre todo en puntos donde se encontraban cuerpos abandonados.

“Estamos patrullando con embarcaciones que tenemos desde la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Marina y Armada de México, plenamente coordinados”, mencionó el secretario de Seguridad del Pueblo.

Destacó que desde el inicio de los operativos no han encontrado más cuerpos abandonados, ni se han reportado homicidios calificados.

Kanan

También mencionó que con la instalación de las tres unidades Kanan en Santa Teresa, El Sabinalito y El Pacayalito se reforzó la seguridad en la zona, lo que ha generado que a más de 40 días no se haya registrado un solo homicidio en Frontera Comalapa.

En cuanto a los desplazamientos que habían ocurrido en meses anteriores, el funcionario confirmó que ha habido retornos de pobladores chiapanecos que habían permanecido en Guatemala.

Precisó que los operativos de seguridad en toda la franja fronteriza continúa, así como en la zona Sierra y Frailesca apoyados de el Ejército mexicano y la Marina Armada de México.