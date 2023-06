Chiapas registra 24 horas de saldo blanco: Rutilio

Gracias al trabajo en equipo y a la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, Chiapas es de los estados más seguros del país y derivado de esta suma de esfuerzos, en las últimas 24 horas correspondientes al día lunes 30 de mayo, se registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso, secuestro y feminicidio.

Así lo informó durante la Mesa de Seguridad Estatal, que todos los días se lleva a cabo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno.

El mandatario estatal resaltó el resultado de los operativos y acciones que se implementan en todo el territorio chiapaneco con el firme compromiso de garantizar la seguridad, el bienestar y el patrimonio de las familias chiapanecas, visitante locales, nacionales y extranjeros.

“Hoy por hoy somos de los estados más seguros del país, gracias al trabajo en equipo que hacemos todos los días desde aquí en la Mesa de Seguridad Estatal los representantes de Chiapas en materia de seguridad, de justicia y también de protección civil…”, dijo.

Pide mantenerse bien informados

Escandón Cadenas hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía a mantenerse informada en materia de seguridad y no difundir noticias falsas que generan pánico y temor: “(…) tenemos una gran cultura y como nuestro territorio está habitado por gente buena, trabajadora, responsable, humana… ahí están los resultados positivos en seguridad, por eso nuestro llamado es que el pueblo no crea esas mentiras en las redes sociales, evitemos reproducirlas o darles ‘like’; si nosotros no tenemos cuidado y reproducimos información falsa, estamos abonando para que la gente sienta miedo y dejen de venir nuestros visitantes extranjeros, nacionales y locales, para disfrutar del turismo en Chiapas”, aseveró.

Escandón Cadenas reconoció el compromiso de los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Poder Judicial, Centro Nacional de Inteligencia, Seguridad Pública Estatal, Secretaría General de Gobierno, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Migración y Protección Civil para fortalecer las estrategias enfocadas en garantizar la paz y el orden en Chiapas.

Las autoridades de las tres órdenes de gobierno refrendaron su compromiso de garantizar el Estado de derecho y la seguridad en toda la entidad, de acuerdo con las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.