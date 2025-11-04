Chiapas registra 98 % de abasto en medicamentos

En Chiapas se registra un abasto del 98 por ciento de medicamentos contra el cáncer, informó el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz.

Precisó que esta cifra corresponde al último Reporte de Abasto de Oncológicos emitido por la federación al 3 de noviembre del presente año.

El funcionario destacó que, desde el 15 de octubre, se ha mantenido una dotación constante de medicamentos, por lo que las y los pacientes pueden tener acceso oportuno a sus tratamientos.

Gómez Cruz reconoció que este resultado ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre el gobierno estatal, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar y el Gobierno Federal.