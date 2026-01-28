Chiapas registra tres feminicidios: colectiva

En lo que va de enero, Chiapas registra tres casos de muertes violentas en mujeres que son investigados bajo el protocolo de feminicidio, el más reciente se dio en el municipio de Villa Comaltitlán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los primeros reportes indicaron que se trata de Lutiana Marisela, una mujer de 35 años cuyo cuerpo fue localizado en su domicilio del cantón Ignacio Zaragoza, perteneciente al ya mencionado municipio. Su anatomía presentaba un impacto por arma de fuego a la altura de la espalda.

De acuerdo a datos recabados con vecinos, señalaron que Lutiana atravesaba problemas maritales y previamente había recibido amenazas de muerte por parte de su pareja.

Panorama

De acuerdo a la Comisión Nacional de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de de la Colectiva 50+1 Chiapas, expresó su preocupación ante este crimen, el cual evidencia la grave y urgente situación de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad.

Al mismo tiempo lamentaron esta situación que una vez más enlutó a una familia y volvió a poner sobre la mesa la exigencia de reforzar las acciones institucionales de prevención, atención y protección.

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se inició la carpeta de investigación bajo el Protocolo de Feminicidio, asignando el caso a un grupo multidisciplinario de las fiscalías especializadas, comprometiéndose a garantizar Cero Impunidad.

Reiteraron el llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para revisar la Alerta de Violencia de Género, subrayando que Chiapas es un estado amplio y profundamente desigual, donde es indispensable intensificar y ampliar las medidas de protección para las mujeres y la niñez.