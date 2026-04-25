Chiapas reporta mil 160 incendios en lo que va del año

En el estado de Chiapas, en lo que va del año, se han registrado mil 160 incendios entre forestales, de pastizales y hasta quemas urbanas, según el último reporte emitido por el Centro Estatal de Protección Civil (PC), Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego.

Tan solo del 10 al 16 de abril se confirmaron 11 incendios forestales, 35 quemas de pastizales y 14 quemas urbanas que, en conjunto, han quemado más de 600 hectáreas.

En incendios forestales, a lo largo de este año, se han contabilizado 156, además de 575 quemas de pastizales y hasta 429 urbanas.

En la comparativa que se hace del tema, se puede observar que en abril de 2025 se tenían 100 incendios y nueve mil 568 hectáreas impactadas; sin embargo, para las mismas fechas pero de este año van 128 siniestros y 10 mil 39 hectáreas siniestradas, lo que significa 04.92 % más.

En las regiones más afectadas se nota una diferencia en los primeros lugares, los cuales fueron ocupados por la parte Istmo-Costa, Frailesca y Valles Zoque, que alcanzaron cuatro mil 312, dos mil 106 y mil 607 hectáreas quemadas.

Los 10 municipios más afectados de los incendios forestales en Chiapas son: Arriaga, Tonalá, Jiquipilas, Villa Corzo, Villaflores, Acala, Pijijiapan, Cintalapa, Frontera Comalapa y Mapastepec.