Chiapas requiere de más arqueólogos

En Chiapas se requieren de más profesionales en arqueología con base a la riqueza cultural del estado. A la fecha se han registrado más de tres mil sitios arqueológicos, pero abiertos al público solo hay 10 zonas arqueológicas, eso refleja la necesidad de estudiar y abrir esos lugares donde las antiguas civilizaciones dejaron huella.

Royma Gutiérrez García, coordinadora de la licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que la entidad tiene una riqueza cultural prehispánica de distintos orígenes, los más conocidos han sido los mayas, pero también hay importantes evidencias zoques.

Han realizado diversos estudios sobre la región zoque, en la depresión central, Chiapa de Corzo. Indicó que el programa es pertinente para estos trabajos porque según el plan de estudios salen con las herramientas teóricas y metodológicas para investigar cualquier cultura de Mesoamérica.

Plan de estudio

Este programa académico es único en Chiapas, mientras que en el sureste del país únicamente dos escuelas lo imparten, la otra es la Universidad Autónoma de Yucatán. En la Unicach los docentes tienen una amplia experiencia en diversas áreas y han realizado ya investigaciones de varios años.

Hasta ahora han egresado 13 generaciones, varios egresados se han insertado en los trabajos del Tren Maya y en el norte del país. En México sí hay campo laboral para los profesionistas que tienen esta formación de arqueología.

Mencionó que por primera vez el proceso de admisión será totalmente en línea, esto es bueno ya que generalmente llegan a inscribirse jóvenes de otros municipios y de estados aledaños, y deben pagar pasajes, hospedaje y alimentos.

Solo deben entrar a admisionunicach.mx, pagar los 600 pesos de la ficha, tienen hasta el 22 de junio. El examen será el 26 de julio en línea. Los resueltos se publicarán el 8 de agosto.