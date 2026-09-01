Chiapas respalda gobierno de Sheinbaum

Este 1 de septiembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá su segundo informe de gobierno y se destaca que en Chiapas se han invertido alrededor de 47 mil millones de pesos para atender diversas políticas públicas; la meta de beneficiar a 2.3 millones de personas en el territorio local.

Algunos proyectos que generan beneficio para Chiapas son las pensiones para Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, así como Personas con Discapacidad.

También se han puesto en marcha otras relacionadas con las becas bienestar, así como programas de producción, Sembrando Vida, Precios de Garantía, Leche para el Bienestar y la Escuela es Nuestra.

Con base en el Gobierno Federal, Chiapas también es una entidad que se verá beneficiada con la construcción (que está avanzando) del Tren Maya de Carga y de la Línea K del Tren Interoceánico.

Más acciones

En materia de infraestructura, también se ha trabajado en los conocidos Polos de Desarrollo para el Bienestar que comprenden más de 450 hectáreas entre Tapachula (I y II) y Arriaga.

Dentro de los procesos de construcción se ubican otras obras, como la carretera Palenque a Ocosingo, así como siete caminos artesanales y la conservación de la red carretera.

Uno de los rubros donde se observan más acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum en Chiapas es en materia educativa, debido a que se ampliaron tres preparatorias en Ocosingo, Chiapa de Corzo y Tapachula con más de 500 lugares.

También aparece en ese rubro la inauguración de una Unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Comitán con alrededor de dos mil 300 lugares.

En agricultura uno de los proyectos más sobresalientes, es la planta de moscas estériles que se ubica en Metapa de Domínguez y que tiene la intención de producir 100 millones de mocas estériles cada semana para combatir al gusano barrenador.

En temas que tienen que ver con la salud, a dos años del Gobierno Federal, resaltan 5 políticas públicas. Una de ellas es el Hospital General Regional de Especialidades en Tuxtla Gutiérrez (IMSS) de 144 camas y que ya está en operaciones.

Se le suman la Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Subzona No. 15 en Tonalá (IMSS), además de la Clínica Hospital en Palenque (Issste).

Otros proyectos son la Ampliación del Hospital Rural y Albergue en Bochil (IMSS) y la Ampliación de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel” en Tapachula (Issste).

Personajes respaldan

Legisladores chiapanecos coinciden en resaltar el liderazgo de la primera mujer al frente del Ejecutivo federal, así como los avances en seguridad e infraestructura para la entidad, aunque también reconocen que persisten retos importantes en el ámbito nacional e internacional.

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, calificó el periodo de Sheinbaum Pardo como histórico, y destacó su capacidad para gobernar en un contexto complejo.

Subrayó tres ejes fundamentales de la administración: el mantenimiento de la gobernabilidad, el equilibrio de las finanzas públicas y el manejo de la relación bilateral con Estados Unidos, a la que calificó como “complicada” pero sorteada con acierto por la mandataria.

Mesa directiva

Por su parte, la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, destacó la efectividad de un gobierno encabezado por una mujer.

“Quienes ocupamos los espacios públicos sabemos de los grandes desafíos que ello conlleva. Nuestra presidenta ha puesto muy en alto el nombre de México y ha sacado avante desafíos mayúsculos”, señaló Castillo.

La legisladora reconoció que, si bien los cambios son visibles y tangibles, aún hay temas pendientes por resolver. En particular, llamó a no perder de vista el contexto geopolítico actual y la necesidad de preservar la soberanía nacional.

Sasil: gran impulso federal a Chiapas

En tanto, la senadora Sasil de León destacó el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum que, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, entregará grandes cuentas al pueblo de México pero en particular para Chiapas, donde se han realizado grandes inversiones en salud, educación y caminos.

La legisladora federal destacó las acciones que la mandataria Claudia Sheinbaum ejecuta en la entidad, por ejemplo la inversión en la modernización de la ruta carretera Tuxtla-San Cristóbal y la creación de la nueva carretera Ruta de las Culturas Mayas, en la Zona Norte de Chiapas

Destacó también Sembrando Vida, un programa que beneficia a 82 mil productores chiapanecos. En el rubro de infraestructura educativa, siete mil 300 escuelas han sido atendidas mediante el programa La Escuela es Nuestra.

Mención aparte merece la atención a la salud, con avances significativos en infraestructura con siete nuevos hospitales que ya son una realidad a través de la coordinación del IMSS, todas acciones que abonaban a la grandeza de Chiapas.

Dijo también que la colaboración del gobernador Eduardo Ramírez ha sido importante para la consolidación de la transformación estatal.

Sheinbaum prioriza la justicia: PJE

El discurso político de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es uno cercano a la justicia social. Este esfuerzo institucional obliga al Poder Judicial a entender la impartición de justicia como un tema prioritario para el México contemporáneo, dijo Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presiente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas.

El presidente del Poder Judicial de Chiapas destacó diversas acciones que han colocado a las instituciones de nueva cuenta del lado de la gente, priorizando la impartición de justicia, como un eje rector para tener un desarrollo igualitario.

Por ejemplo, mencionó la implementación y consolidación de la reforma al Poder Judicial, orientada a la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces; así mismo el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales con capacitación e infraestructura de primer nivel.

Estas acciones, dijo, son acompañadas en Chiapas desde una respetuosa colaboración de poderes junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, pues de esta manera se cierre el ciclo de ofrecer una justicia humanista.

Alineados al Plan Nacional Anticorrupción

En el México que habitamos, la honestidad es un mandato ético y moral encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum que en Chiapas se cumple a cabalidad con el impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, expuso la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, Ana Laura Romero Basurto

Recordó que, de cara al Segundo Informe del Gobierno Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a expuesto que una de sus prioridades es la honestidad pues solamente mediante este ejercicio se obtiene buenos resultados.

Dijo que bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas avanza con una visión clara: Cero Corrupción, más ética, más transparencia y mejor gobierno.

Está política está alineada a la visión de la Presidencia de La República, por lo que mediante programas como Blinda Chiapas, Jaguar Evalúa, además de la creación de comités de vigilancia y control presupuestario.

Seguridad con respaldo histórico de Sheinbaum

“La inversión en seguridad en Chiapas no sería posible sin la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, en el marco del segundo informe de gobierno de la mandataria.

El funcionario subrayó que el respaldo federal ha sido clave para los resultados positivos en la entidad, donde se ha logrado una disminución de más del 60 por ciento en homicidios y delitos de alto impacto, según cifras oficiales.

Aparicio Avendaño destacó que la administración de Sheinbaum Pardo representa un parteaguas histórico, no solo por ser la primera mujer presidenta de México, sino por su estilo de gobernar, basado en el empoderamiento femenino y la profesionalización del gabinete.

Puso como ejemplo a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y al secretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quienes reconoció como profesionales que han contribuido al éxito en materia de seguridad.

Mas de 7 mmp en seguridad

En cuanto a los indicadores, Aparicio Avendaño mencionó que a nivel federal se registra una reducción del 51 por ciento en homicidios, mientras que Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en baja de incidencia delictiva en un periodo de tres años.

Destacó que la entidad no ha tenido robos carreteros, gracias a la vigilancia conjunta a las fuerzas federales y las corporaciones estatales.

El secretario enfatizó que esta colaboración interinstitucional ha sido posible por el liderazgo tanto de la presidenta como del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha invertido más de 7 mil millones de pesos en seguridad durante su administración.

Sobre los retos a atender, Aparicio Avendaño reconoció que se han centrado especialmente en la violencia de género y familiar. Señaló que, aunque Chiapas tuvo su primer mes a la baja en feminicidios, es necesario que la sociedad denuncie.