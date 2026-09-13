Chiapas se anexó a México por plebiscito

La incorporación de Chiapas a México no fue imposición militar, sino resultado de la decisión de sus cabildos y de un plebiscito, resaltó el maestro Leonel Reyes González, quien impartió la conferencia “Antecedentes de la participación democrática en Chiapas: el caso de 1824”, en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech).

El especialista sostuvo que “el plebiscito de 1824 fue el primer ejercicio de consulta popular constitutivo en la historia mexicana”.

Reyes González expuso que México no nació como México y que Chiapas perteneció a la Capitanía General de Guatemala. La falta de atención y las cargas económicas inclinaron a los cabildos de Comitán, Tuxtla y Ciudad Real hacia el Imperio Mexicano.

Tras la caída de Agustín de Iturbide, Chiapas declaró el Plan de Chiapas Libre y creó la Junta Suprema Provisional.

Historia

En 1824, el Congreso mexicano dejó a Chiapas en libertad para elegir su destino. El plebiscito consultó a 104 pueblos de 12 partidos; el 12 de septiembre de 1824 se declaró la anexión y el 14 de noviembre se juró el Acta Constitutiva de la Federación. La Constitución local se promulgó el 19 de noviembre de 1825.

El ponente mencionó que la soberanía fue un proceso colectivo y que la Constitución de 1825 reflejó la realidad de pobreza, dispersión territorial y población indígena.

Concluyó que existe una deuda histórica con los pueblos indígenas y que el derecho debe ser herramienta de dignidad colectiva. En la sesión de preguntas explicó que México recibió influencias francesas, españolas y estadounidenses, y que en aquel contexto solo quienes tenían propiedades podían representar al pueblo.