Chiapas se capacita para proteger ANP’s

Especialistas de fuego de las principales reservas de Chiapas y el sureste mexicano se reunieron para fortalecer sus capacidades técnicas en la planificación y ejecución de estrategias contra incendios, en un taller organizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El Taller para la Formulación de Programas Anuales de Manejo del Fuego busca optimizar la protección de los ecosistemas en la región del Corredor Biocultural Gran Selva Maya y la Frontera Sur.

Durante el encuentro, los participantes abordaron la relación entre el cambio climático y el incremento de incendios forestales, así como la importancia de la interculturalidad en el manejo del fuego a nivel comunitario.

Acciones

Dentro de los ejes centrales fue la capacitación en el uso del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México y en plataformas tecnológicas para la detección de puntos de calor, herramientas fundamentales para anticipar y medir las afectaciones en las zonas naturales.

Los asistentes, provenientes de áreas naturales protegidas como los parques nacionales Cañón del Sumidero y Lagunas de Montebello, así como de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, El Triunfo y Montes Azules, también recibieron instrucción sobre el procesamiento de datos y el llenado de reportes oficiales.

El taller además de centrarse en la respuesta a siniestros también abordó la prevención y la planificación, se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación a nivel regional y se trabajó en la mejora de los programas anuales de manejo del fuego.

Meta compartida

La meta es integrar la información para minimizar los impactos negativos en los ecosistemas, promoviendo un manejo integral que involucre a las comunidades y a los tres países que conforman la Gran Selva Maya: México, Guatemala y Belice.

Con estas acciones, la Conanp busca garantizar que el personal de las áreas naturales cuente con las herramientas y conocimientos necesarios para una atención y respuesta oportuna ante eventualidades provocadas por el fuego.