Chiapas se fortalece con la integración de la NEM

Con el principio del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir) como eje de la política pública educativa, la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano Ayala, impulsa de manera decidida el fortalecimiento del Nivel Media, mediante la formación de los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la incorporación de la visión de la Pedagogía de las Conciencias, como una ruta estratégica para avanzar hacia la excelencia educativa.

Comisión

En atención al rezago histórico que ha enfrentado este nivel educativo en el estado, y bajo la visión del humanismo transformador que instruye el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Comisión Estatal para la Programación y Planeación de la Educación Media Superior (CEPPMS), a través de su secretario técnico, José Adrián Brindis Bautista, director del Nivel Media, presentó el Marco de Trabajo CEPPMS–Chiapas 2026, instrumento que orienta las acciones para consolidar un sistema educativo más sólido, equitativo y pertinente.

Elevar la calidad

Este encuentro se consolida como un espacio estratégico de diálogo, planeación y articulación interinstitucional, orientado a elevar la calidad de la Educación Media en la entidad. En este marco, el secretario técnico subrayó: “Es momento de retomar y reconfigurar el liderazgo de esta comisión, creada por decreto con el propósito de colocar al estudiante en el centro de cada análisis y decisión”.

Entre los acuerdos más relevantes del encuentro, realizado en las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Chiapas, destaca la implementación de acciones colaborativas que promuevan una formación integral, crítica, científica y humanista, tanto en el entorno académico como en la vida cotidiana; el fortalecimiento de la inclusión y vinculación comunitaria; así como el desarrollo de las capacidades del personal docente, directivo y administrativo, en respuesta a las nuevas realidades y necesidades del estudiantado.

Mejoramiento

Asimismo, se acordó el mejoramiento de los mecanismos de análisis de la oferta educativa, el seguimiento a la permanencia escolar y la coordinación interinstitucional, alineados a la visión integral de la NEM y a la política educativa estatal, con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la conclusión de una Educación Media de calidad en Chiapas.

Con acciones coordinadas y una visión compartida, la Secretaría de Educación, bajo el liderazgo de su titular Roger Mandujano, refrenda su compromiso de consolidar a la Educación Media como un pilar estratégico de transformación, bienestar y futuro para las y los jóvenes del estado.