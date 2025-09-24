Chiapas se fortalece con políticas de transparencia: Moreno Guillén

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al evento de presentación de la Guía para el Seguimiento de Acciones y Recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezado por el gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, y convocado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG).

Este evento subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como pilares de la administración pública. Al armonizar criterios y coordinar esfuerzos entre los Poderes del Estado, se sientan las bases para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un modelo de gobernanza que responda eficazmente y con humanismo a las necesidades de las y los chiapanecos en esta Nueva Era.