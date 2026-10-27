Chiapas se mantiene en el lugar 31 en innovación

Chiapas se ubicó en la posición 31 del subíndice de Innovación y Economía del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026. El estado se mantiene sin cambios respecto a 2025, aunque mejoró en crecimiento económico y eficiencia energética, retrocedió en rubros relacionados al turismo, la inversión extranjera directa, las exportaciones y la innovación.

Sin crecimiento

De acuerdo con los indicadores difundidos por el Observatorio Ciudadano, en materia turística, la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB) estatal pasó de 2.3 a 1.8 por ciento, una disminución de 21.7 por ciento.

Asimismo, la inversión extranjera directa promedio de tres años bajó de 0.2 a 0.1 dólares por cada mil unidades del PIB, lo que representó una caída de 50 por ciento.

Las exportaciones de mercancías también registraron una reducción, al pasar de 4.5 a 4 por ciento del PIB, equivalente a un retroceso de 11.1 por ciento.

En cuanto a la diversificación económica, el número de sectores presentes en la economía estatal disminuyó de 808 a 777, una variación negativa de 3.8 por ciento.

A ello se suma el indicador de complejidad económica en sectores de innovación, que pasó de 8.1 a cero puntos, así como la cantidad de patentes por cada 100 mil habitantes económicamente activos, que bajó de 0.3 a 0.2.

Números positivos

Por otra parte, el crecimiento promedio de la tasa real del PIB durante los últimos tres años mejoró de 3.2 a 3.3 por ciento, un avance de 3.1 por ciento.

Sin embargo, el PIB por habitante disminuyó de 87 mil 109 a 86 mil 385 pesos, una caída de 0.8 por ciento.

En eficiencia energética, la intensidad de consumo de electricidad por millón de pesos del PIB se redujo de siete mil 382 a 7 mil 37 kilowatts-hora, una mejora de 4.7 por ciento.

Este resultado indica que la economía estatal utilizó menos electricidad por unidad de producción, aunque el indicador por sí solo no permite determinar el impacto ambiental total.