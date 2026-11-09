Chiapas se reinventa como sede

El que Chiapas sea sede del Congreso Nacional Ganadero, no significa que el evento haya llegado solo. Significó un esquema de colaboración entre la Secretaría del Campo, la Secretaría de Turismo y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Chiapas, trabajo conjunto que ha sido clave del reposicionamiento del estado como destino de congresos y convenciones.

Víctor Bermúdez, director de la OCV, aseguró que la dependencia a su cargo no domina los temas sectoriales, pero sí es experta en eventos y convoca a quienes conocen cada sector para postular y ganar sedes.

Punto de reunión

Explicó que en el 2025, la oficina hizo uso por primera vez del Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos de Chiapas (Fidetur), lo que propició a impulsar a la entidad año con año como punto de reunión.

El mismo esquema de colaboración se aplicó para el foro de mujeres jefas de empresa de la AMGE, gestionado junto con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo y la Asociación de Mujeres Empresarias de Chiapas, que se realizará en octubre de 2027.

Otros eventos

Con la Secretaría de Salud se han traído eventos oncológicos y de urgenciólogos; con Protección Civil y la Secretaría de Educación también hay trabajo en curso.

Bermúdez advirtió que el esfuerzo no debe detenerse, pues lamentó que en el pasado se descuidó el área de atracción de eventos y dejó de enseñarse a Chiapas como un destino de gran potencial.

Próximo año

Ante esto, Bermúdez aseguró que para el 2027, la oficina prevé participación activa en todos los organismos y eventos importantes de México.

Como parte de la expansión, se explorará mercados como Estados Unidos y Guatemala, este último tras la asistencia de médicos guatemaltecos al evento de urgenciólogos que despertó el interés hacia el mercado centroamericano.