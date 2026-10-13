Chiapas se suma a la digitalización regional

Chiapas participó en el Primer Encuentro de Autoridades de Simplificación y Digitalización de la Región Sur-Sureste, llevada a cabo en Veracruz, donde se acordó fortalecer la coordinación institucional para modernizar los servicios públicos.

La comisionada estatal de Simplificación Administrativa, Liliana Rincón Serrano, señaló que la simplificación administrativa es una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico al facilitar trámites, reducir costos y eliminar obstáculos burocráticos para empresarios y emprendedores.

Destacó que esta política nacional es una de las formas más económicas y efectivas de respaldar al sector productivo.

En cuanto a Chiapas, dijo que avanza en la adopción de los acuerdos de la Federación mediante la homologación de procedimientos y la incorporación de herramientas digitales, lo que representa una oportunidad para transformar la atención gubernamental y acercar sus beneficios a la ciudadanía.

Asimismo, subrayó que se fortalece la coordinación con autoridades federales y municipales para consolidar esta estrategia en el estado.