Chiapas se suma a la Jornada de Reforestación

Chiapas se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación con la plantación de más de un millón 120 mil árboles en las distintas regiones del estado, en una movilización que reunió a más de 60 mil chiapanecas y chiapanecos de los 124 municipios, informó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, desde el majestuoso Cañón del Sumidero, luego de participar en el enlace virtual encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy nos sumamos con más de un millón 120 mil plantas para reforestar más de mil 100 hectáreas en las diferentes regiones de Chiapas. Gracias por todo el apoyo en materia ambiental, presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias a todas las familias chiapanecas por sumarse. Sigamos haciendo lo mejor para nuestro estado, el cual es seguro y vive en armonía con la naturaleza. Chiapas, extraordinario por naturaleza”, expresó el mandatario en una reunión virtual con las y los presidentes municipales de la entidad.

Conciencia ambiental

En ese marco, acompañado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum; el comandante de la VII Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo; el comandante de la 22 Zona Naval, Miguel Ángel Núñez de la Huerta; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Marcos Alonso Gastelum Antuna; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, así como defensoras y defensores de la naturaleza, Ramírez Aguilar reconoció al Gobierno de México por impulsar la suma de esfuerzos entre sociedad y autoridades para fortalecer la conciencia ambiental y la conservación de las áreas naturales.

Llamado

Durante su mensaje, en el enlace nacional desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso de relieve la participación de los gobiernos estatales, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la ciudadanía en esta iniciativa cuyo propósito es sembrar más de 6.6 millones de árboles en los 32 estados del país. Además, convocó a las y los mexicanos a incorporarse a estas labores y firmó el Decreto que declara el segundo domingo de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Reforestación” con el propósito de realizarla anualmente para conservar y restaurar los territorios en todo México.

Correspondió al titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, pronunciar el juramento de las y los defensores de la naturaleza, mediante el cual asumieron el compromiso de proteger la riqueza natural de México y velar por el bienestar de las comunidades en favor de las presentes y futuras generaciones. Más adelante, destacó que los 124 municipios de Chiapas representan casi una cuarta parte de los municipios participantes a nivel nacional y puntualizó que uno de cada seis árboles que se sembrarán en el país será plantado en territorio chiapaneco.

Elementos desplegados

El comandante de la VII Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional se integró a la Jornada Nacional de Reforestación con más de 2 mil 500 elementos desplegados en Chiapas, en coordinación con los presidentes municipales y el Gobierno del Estado.

A su vez, el comandante de la 22 Zona Naval, Miguel Ángel Núñez de la Huerta, señaló que la Secretaría de Marina se incorporó al esfuerzo nacional para recuperar la cobertura vegetal, mediante trabajos coordinados con los municipios y desde la capital chiapaneca.

En el desarrollo de la jornada, autoridades municipales reportaron una amplia participación ciudadana en las labores de plantación, tanto en terrenos forestales como en espacios educativos. Del mismo modo, refrendaron el compromiso de las comunidades para dar continuidad a estas tareas y sumar capacidades en la recuperación de áreas naturales y el fortalecimiento del cuidado ambiental.

Cabe destacar que en Chiapas se intervinieron mil 172.81 hectáreas mediante la plantación de 1 millón 126 mil 121 ejemplares, con la participación de los gobiernos estatal y federal. En el Parque Nacional Cañón del Sumidero se reforestaron 30 hectáreas con 24 mil plantas de especies nativas, entre ellas matilisguate, caobilla, primavera, cedro, guanacastle, guachipilín, guaje rojo, palo mulato, bojón y nanche, como parte de las labores encaminadas a fortalecer la conservación de este ecosistema.

Asistentes

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; sus hijas Renata y Grecia Ramírez Espinoza; el titular de la Oficina de Representación Estatal de la Conafor, Carlos Morales Vázquez; el director regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, Pavel Palacios Chávez; la titular de la Oficina de Representación Estatal de la Sader, María de los Ángeles Cruz Hernández; la delegada de Programas para el Bienestar en Chiapas, Manuela del Carmen Obrador Narváez; el presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado; legisladoras y legisladores federales y locales; integrantes de las Fuerzas Armadas; ciudadanía en general que se sumó a este esfuerzo, entre otras personas invitadas.