Chiapas, sede de la Capacitación de Protección de Niñas y Niños

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca acompañaron a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), María del Rocío García Pérez, en la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026, que tiene como sede a Chiapas y reúne a representantes de procuradurías municipales para fortalecer sus capacidades y compartir experiencias en materia de protección de los derechos de la niñez y adolescencia en todo el país.

Prevenir para el Buen Vivir

Durante el encuentro, el mandatario valoró que el DIF Nacional impulse este tipo de jornadas, al considerar que contribuyen a fortalecer las instituciones de procuración de justicia y a mejorar la atención que se brinda desde los municipios. Asimismo, destacó el programa Prevenir para el Buen Vivir, que se implementa en Chiapas con el propósito de fortalecer la paz social mediante la atención de las causas, así como la prevención y el combate de la violencia, particularmente aquella que afecta a niñas, niños y adolescentes.

Ramírez Aguilar convocó a las autoridades estatales y municipales a no escatimar recursos en las acciones destinadas a proteger a la niñez y adolescencia y garantizarles entornos seguros. “Juntos estamos asumiendo esta gran responsabilidad. Si disminuimos este tipo de conductas, nuestra sociedad tendrá un buen vivir. Agradezco a todo el equipo del DIF Nacional que esté aquí para compartir sus experiencias, sus conferencias y hacer de esta una capacitación que sirva a las comunidades, a los pueblos más retirados de nuestro país. Gracias por ese compromiso”, expresó.

Es una responsabilidad compartida

Por su parte, la titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, resaltó que el cuidado y la garantía de los derechos de las infancias constituyen una prioridad y una responsabilidad compartida, por lo que las procuradurías municipales desempeñan un papel fundamental debido a su cercanía con la vida cotidiana de las familias, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Confió en que esta jornada se convierta en un punto efectivo de coordinación y permita incorporar nuevas herramientas para fortalecer esta labor.

“Nuestro trabajo va más allá de un expediente; es acompañar a las familias, estar cerca, escuchar con respeto y ofrecer las herramientas necesarias para que puedan cuidar y conservar sus vínculos familiares y comunitarios, porque cada asunto representa una historia de vida que necesita protección. Esa cercanía es una de las mayores posibilidades para transformar realidades”, puntualizó.

Llamado

La señora Sofía Espinoza Abarca consideró que las capacitaciones que se desarrollan en esta jornada nacional, con sede en Chiapas, deben entenderse como una inversión que brinda herramientas a las y los procuradores para fortalecer su labor en los municipios y estados. Asimismo, llamó a sumar esfuerzos desde cada espacio de responsabilidad, con sensibilidad y compromiso, y a mantener un trabajo cercano a la población y en territorio para construir entornos de paz y bienestar para la niñez.

La procuradora federal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, señaló la importancia de crear instrumentos que permitan identificar las brechas de atención y consolidar una perspectiva de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Explicó que esta jornada permitirá compartir experiencias, identificar prácticas que funcionan, reconocer áreas de oportunidad y construir soluciones que se traduzcan en una atención más digna, humana y efectiva.

La directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, destacó que este encuentro fortalece la coordinación institucional al permitir unificar criterios jurídicos, homologar protocolos e intercambiar experiencias para mejorar la atención a la infancia y adolescencia. A la vez, reiteró que la protección de este sector es una responsabilidad compartida y manifestó la disposición de Chiapas para continuar trabajando con el DIF Nacional, procuradurías, fiscalías, gobiernos locales y sociedad civil, a fin de garantizar entornos seguros y libres de violencia.

Estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la procuradora de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Chiapas, María Guadalupe Caro Merchant; la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF de Baja California, Mavis Olmeda García; la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF de Guerrero, Liz Salgado Pineda; la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema Estatal DIF de Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; la titular del DIF Estado de México, Karina Labastida Sotelo; la titular del Sistema Estatal DIF Veracruz, Clara Mora Juárez; la directora general del Sistema Estatal DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina; y el coordinador general del Sistema Estatal DIF Tabasco, Víctor de Dios Gómez.

También asistieron la directora general de Coordinación y Políticas en el Sistema Nacional DIF, adscrita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fanny Gutiérrez Rosario; el director general de Regulación de Centros de Asistencia Social, adscrito al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en México, Juan Miguel Fiesco Martínez; el director general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, entre otras personas invitadas.