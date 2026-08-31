Chiapas, sede de la Cumbre Empresarial de Mujeres

Por primera vez en 60 años, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (Ammje) celebrará su Cumbre Empresarial en Chiapas. El evento se realizará en 2027, en el marco de El Mequé, el encuentro más importante del estado, y reunirá a más de 500 mujeres empresarias de todo el país, así como invitadas de España, Grecia, Colombia y Argentina, según informó Laura García Ochoa, delegada de la Ammje en Chiapas.

“Hoy por hoy somos más de 500 mujeres empresarias formalmente establecidas en Chiapas, con un proyecto de capacitación constante a través de la Secretaría de Economía y el apoyo incondicional de la presidenta nacional, Sonia Garza González”, destacó García Ochoa.

La dirigente agradeció al Gobierno del Estado por firmar una carta de respaldo que permitirá traer este evento, y subrayó que Chiapas recibe a las visitantes “con los brazos abiertos”, ofreciendo su gastronomía, cultura y, sobre todo, su humanismo.

Mujer y economía

El papel de la mujer en la economía chiapaneca es cada vez más relevante. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas existen más de 122 mil unidades económicas encabezadas por mujeres, lo que representa el 37 % del total de establecimientos registrados en la entidad.

Al cierre de 2025, las mujeres constituyeron el 46.4 % del personal ocupado total, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Sin embargo, este crecimiento enfrenta barreras, pues el acceso al crédito bancario tradicional sigue siendo limitado para muchas emprendedoras.

Pese a los obstáculos, el liderazgo femenino en el estrato de micronegocios representa el 97.5 % de los establecimientos en el estado, e instituciones financieras reportan que más del 70 % de las personas que contratan servicios financieros en Chiapas, son mujeres.

La llegada de la cumbre empresarial representa una oportunidad para visibilizar este talento y abrir nuevos canales de comercialización nacional e internacional.