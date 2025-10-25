Chiapas, sede de la Sesión de Procuración de Justicia

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; el fiscal especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Castillo Banuet, en representación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; y el fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca; encabezaron la inauguración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 2ª Sesión Ordinaria 2025 Zona Sureste, con la presencia de fiscales generales de la región.

En su mensaje, el gobernador Eduardo Ramírez reconoció el trabajo de todas y todos los fiscales en favor de la justicia y la seguridad del país, al tiempo de destacar al fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, por su compromiso y dedicación con la seguridad de todas y todos.

Encuentro

“Durante este encuentro, fortalecimos nuestros lazos de hermandad y fraternidad institucional, siempre alineados al mandato de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos pidió fortalecer a las instituciones de seguridad”, enfatizó el mandatario estatal.

Luego de resaltar la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez para dignificar la labor de los elementos de seguridad e invertir en inteligencia y tecnología, herramientas fundamentales para tener procesos de investigación exitosos, Llaven Abarca subrayó la coordinación entre instituciones federales y estatales, así como entre los estados de la región Sureste.

“Entendemos que procurar justicia va más allá de los ámbitos estatales, y nosotros no podemos quedar truncados en un proceso de investigación; la colaboración entre nosotros es fundamental para garantizar que no haya impunidad en ningún delito cometido. Bajo la estrategia nacional de seguridad pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de esta reunión con sede en Chiapas, vamos a fortalecer esa relación de comunicación y confianza, para que la región Sureste siga siendo la más segura del país”, expresó.

Coordinación entre fiscalías

En su participación, Germán Castillo señaló que las sesiones de la Conferencia Nacional buscan actualizar y mejorar los mecanismos de coordinación entre fiscalías y en esta segunda reunión se abordarán las recientes reformas impulsadas por el Congreso y el Constituyente Permanente para combatir el delito de extorsión y establecer una Ley General para prevenir y combatirlo; se analizarán las reformas a la Ley de Amparo y las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, destacó la colaboración entre fiscalías, en especial entre la Fiscalía de Chiapas y la FGR, y ejemplificó como caso de éxito la reciente ejecución de una orden de aprehensión por el homicidio del padre Marcelo Pérez.

Estuvieron presentes fiscales generales de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns; de Campeche, Jackson Villacis Rosado; de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda; de Quintana Roo, Raciel López Salazar; de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros; y de Yucatán, Juan Manuel León León.

Asimismo, el comandante interino de la Séptima Región Militar, Alejandro Vargas González; el representante de la 22ª Zona Naval, contralmirante Genaro Martínez Cárdenas; el representante del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Gregorio Pérez Juana; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño; y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro.