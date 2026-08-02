Chiapas, sede del Congreso híbrido Somos 2026

Chiapas será sede del 8.º Congreso Híbrido Somos 2026, un evento académico de primer nivel que reunirá a especialistas, residentes, médicos generales y estudiantes de medicina nacional e internacional en materia; invitan a especialistas y público en general para aprender sobre la Oncología, que presenta un alza en los registros de los últimos años.

El congreso es organizado por la Sociedad de Oncología Multidisciplinaria de la Seguridad Social (Somos) y encabezado por Rafael Medrano Guzmán, presidente de Somos y director del Hospital de Oncología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la presentación a medios, Medrano Guzmán destacó que el objetivo es actualizar el panorama mundial de la Oncología, promover la difusión del conocimiento entre alumnado de pregrado, internos, médicos generales, residentes y especialistas, y generar vínculos académicos y proyectos de investigación para fortalecer la atención en el sureste del país.

“No se había traído eventos de esta magnitud en Oncología a este hermoso estado”, afirmó.

Valor curricular

El evento cuenta con avales académicos de gran valor curricular, entre ellos los de la Sociedad de Oncología, el Consejo Mexicano de Oncología, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía, lo que garantiza reconocimiento oficial para los asistentes que cumplan con al menos el 80 % de asistencia.

El congreso tiene un enfoque no lucrativo y las cuotas de inscripción están destinadas a cubrir la logística, el transporte y el hospedaje de los asistentes, y se otorgarán becas para facilitar la participación.

El programa incluye actividades presenciales y virtuales, y está abierto no solo a profesionales de la salud, sino también al público en general, especialmente a pacientes y supervivientes de cáncer que deseen informarse y participar en las charlas.

Robot

Como parte de las actividades, se presentará el robot Da Vinci de cirugía robótica, que estará disponible en el área de Expo para que los asistentes puedan interactuar con él.

Medrano Guzmán, quien realizó la primera cirugía robótica en el IMSS, destacó que esta tecnología es “el futuro del mundo” y que el Hospital de Oncología del Siglo XXI cuenta con el programa de cirugía robótica más evolucionado del instituto.