Tuxtla Gutiérrez será sede del Congreso Vascular del Sur (Covasur) que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre en la Expo Convenciones Chiapas, evento que reunirá a especialistas en Angiología, así lo dio a conocer la doctora Aleyna Fabiola González Ruiz, cirujana vascular.

De acuerdo con la especialista, participarán 21 angiólogos, de los cuales nueve son profesores nacionales e internacionales, médicos que han expuesto en Estados Unidos, Europa y la región sur, considerados de los mejores expertos en el país.

Invitados

Además, se contará con 20 especialistas más, entre cardiólogos, anestesiólogos, internistas, médicos de Urgencias, dermatólogos, hematólogos y reumatólogos, con el objetivo de que la medicina sea entendida desde varios puntos de vista.

González Ruiz señaló que se ofrecerán cuatro talleres: ultrasonido con revisión arterial, venosa y modelos de punción en gelatina para estudiantes o médicos que quieran practicar la punción guiada por ultrasonido.

Objetivo

Afirmó que la importancia de traer este tipo de congresos a Chiapas surge del interés en mejorar la educación médica, pues esto permite un mejor diagnóstico y una atención más rápida en los pacientes

La inscripción puede realizarse a través de la página de Facebook de Covasur, donde se encuentran los teléfonos para registrarse. El curso está abierto a estudiantes de Medicina, Enfermería y médicos especialistas, los costos van desde los mil 500 hasta los 500 pesos como cuota de recuperación.

“El conocimiento es para compartirse, no para quedarse”, expresó la médico, y añadió que el estado no puede estar rezagado, ya que cuenta con especialistas chiapanecos exponentes a nivel nacional e internacional.

Finalmente, invitó a estudiantes, médicos y a quienes tienen el deseo de ayudar a un paciente desde el punto de vista vascular, a acudir para demostrar que Chiapas puede ser un referente nacional e internacional como promotor de la educación vascular.