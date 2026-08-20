Chiapas, segundo en producción de miel

Chiapas se mantiene entre los primeros cinco estados con más especies de abejas y mayor producción de miel en el país. Tiene una importante participación en la producción nacional que mantiene a México en el mercado internacional como el noveno exportador con una participación de 3.8 %.

Además de la Apis mellifera, México cuenta con 46 especies de abejas sin aguijón agrupadas en 16 géneros en todo el país, aunque Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo son las entidades con el mayor número de especies.

Según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Padrón Ganadero Nacional (PGN), se contabilizan dos millones 201 mil 329 colmenas de abejas melíferas y seis mil 775 colmenas de abejas sin aguijón.

También se tienen 34 mil 699 Unidades de Producción Pecuaria dedicadas a la apicultura y 221 enfocadas en la meliponicultura.

Con esta infraestructura, la producción nacional de miel alcanzó 60 mil 297 toneladas en 2025. Esta cifra representó un incremento de 5.0 % respecto de las 57 mil 430 toneladas registradas en 2024 y un aumento de 11.4 % en comparación con las 54 mil 122 toneladas obtenidas en 2020.

Exportaciones

Entre 2021 y 2025 nuestro país exportó en promedio 27.2 mil toneladas anuales de este endulzante, lo que representó un valor de 94 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el Centro de Comercio Internacional.

El envío de toneladas de miel se mantuvo al alza entre 2024 y 2025, al pasar de 20 mil a 26 mil toneladas. Ese último año llegó a consumidores de 30 países.

Alemania y Estados Unidos continuaron como los principales socios comerciales y destinos prioritarios para la miel mexicana, al concentrar más del 63 % del valor total exportado en 2025. Le siguieron Reino Unido, Arabia Saudita, Suiza, Bélgica, España, Países Bajos, Japón y Polonia.