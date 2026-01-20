Chiapas, segundo lugar con menor incidencia delictiva

Durante una transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Chiapas cerró el 2025 de enero a diciembre en el segundo lugar nacional en incidencia delictiva general, ubicándose únicamente por debajo del estado de Tlaxcala.

En lo que respecta a los delitos de alto impacto, Chiapas se ubicó también en el segundo lugar nacional durante el periodo de enero a diciembre de 2025, por debajo de Yucatán; mientras a lo que respecta únicamente del mes de diciembre, Chiapas se ubicó en el primer lugar con menor incidencia delictiva general y de alto impacto en todo el país.

En el comparativo anual entre 2025 y 2024, precisó que Chiapas presentó una reducción del 43.8 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto, posicionándose en el segundo lugar nacional en disminución porcentual. “El estado tuvo un año altamente positivo en materia de seguridad”, acotó.

Reporte

Sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, durante la semana del 12 al 18 de enero, la Fiscalía General del Estado registró 22 denuncias por delitos diversos. Respecto a los delitos de alto impacto, se reportó un descenso del 33 por ciento, al registrarse únicamente dos carpetas de investigación durante la semana: una por robo a negocio y otra por robo a casa habitación.

Señaló que con la detención de Manuel de Jesús “N” se esclareció el feminicidio de una joven de 19 años, ocurrido el 30 de abril de 2020 en la pesquería Las Lauras, del municipio de Acapetahua.

“Vamos a pedir la pena máxima para este feminicida, seremos ser implacables con los feminicidios”, aseveró.

En este sentido, también dio a conocer que la mañana de este lunes fue localizada una mujer sin vida a un costado de la Carretera Internacional de Cintalapa-Arriaga, casi frente a las instalaciones del penal de “El Amate”, por lo que acudió personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y de la zona Centro para realizar las diligencias correspondientes.

Añadió que la víctima fue identificada como Carmen Guadalupe “N”, originaria del ejido Lázaro Cárdenas, de Cintalapa, cuya causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria, heridas por proyectil de arma de fuego en tórax; presentaba tres impactos, presentando una lesión en la mandíbula izquierda, una en un hombro y otra en el tórax; y en el lugar se aseguraron casquillos calibre .9 milímetros.

Aseguró que no habrá impunidad y las investigaciones registran avances importantes para identificar y detener a los responsables.