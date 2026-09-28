Chiapas, segundo lugar con menos denuncias en 2026

Durante los primeros seis meses del año, Chiapas se ubicó en el segundo lugar nacional entre las entidades con menor número de denuncias por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 16.14, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas (FEC).

El estado se encuentra únicamente detrás de Tlaxcala, que registró 10.35 por cada 100 mil habitantes.

El reporte también muestra una disminución de 27.9 por ciento en las denuncias registradas en Chiapas durante el periodo de enero a julio, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Variantes en los delitos

Se reportaron 117 casos en julio de 2026, frente a 105 registrados en el mismo periodo de 2025.

El mayor incremento se presentó en el robo a casa habitación, que pasó de cuatro a nueve casos, equivalente a un aumento de 125 por ciento.

Le siguió el robo a negocio, con un incremento de 10 a 16 casos, es decir, 60 por ciento.

En el caso del robo de vehículo, los registros pasaron de 44 a 47, un aumento de 6.8 por ciento, mientras que los denominados otros robos se mantuvieron en 37 casos.

El único descenso correspondió al robo a transeúnte, que pasó de seis a cinco casos, una reducción de 16.7 por ciento.

Aunque Chiapas presenta una reducción en el número de denuncias, el reporte advirtió que la percepción de inseguridad continúa siendo un tema relevante, particularmente en Tuxtla Gutiérrez.

Durante el segundo trimestre de 2026, 60.8 por ciento de la población de Tuxtla Gutiérrez identificó a la delincuencia como una de las principales problemáticas de su ciudad.