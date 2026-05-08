Chiapas segundo lugar en mortalidad materna

Con 14 defunciones registradas hasta abril de 2026, Chiapas se ubica en el segundo lugar nacional en mortalidad materna, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) federal. La mayoría de los casos están asociados a complicaciones prevenibles durante el embarazo, el parto o el puerperio.

Según los datos más recientes del Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna de la Secretaría de Salud (SSA) federal, el estado acumulaba 14 defunciones maternas, cifra que coloca a la entidad por debajo del Estado de México, que registró 22 casos en el mismo periodo.

La problemática ya había sido visible desde las primeras semanas del año.

En enero de 2026, Chiapas llegó a ocupar momentáneamente el primer lugar nacional en mortalidad materna, al reportar tres fallecimientos durante el arranque de las semanas epidemiológicas, de acuerdo con el monitoreo oficial.

A nivel nacional, la razón preliminar de mortalidad materna se ubicó en 22.5 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.

Principales causas

Entre las principales causas de muerte materna registradas en el país durante este año destacan los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias obstétricas y las complicaciones derivadas de abortos.

En el caso de Chiapas, las condiciones geográficas y sociales agravan el panorama.

Diversas comunidades rurales e indígenas enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos especializados, atención prenatal oportuna y traslados de emergencia, factores que incrementan el riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto.

Organismos como el Observatorio de Mortalidad Materna, señalaron que este indicador refleja no solo las condiciones del sistema de salud, sino también las brechas de desigualdad social que persisten en distintas regiones del país.