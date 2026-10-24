Chiapas, segundo lugar en muertes maternas

Pese a que a nivel nacional se redujo el 9.7 por ciento de muertes maternas, Chiapas se ubicó como la segunda entidad con más casos, con 39 defunciones maternas hasta la Semana Epidemiológica 41 del 2026, solo detrás del Estado de México, que registra 43.

Se suman a la lista la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León, dentro de las cinco entidades que en conjunto concentran el 39.5 por ciento de las defunciones notificadas en todo el territorio nacional, según el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna de la Secretaría de Salud federal.

Registros

En el país se han registrado un total de 354 defunciones maternas, 11 de ellas notificadas en la última semana del más reciente reporte. En el mismo periodo, pero del 2025 se tenía un corte de 392 muertes, lo que significa una disminución de 9.7 por ciento, equivalente a 38 casos menos.

El reporte detalla que del total nacional, 122 casos se concentran en los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar, seguido del IMSS con 76 y Servicios de Salud con 53 defunciones.

Las cuatro principales causas de defunción son hemorragia del embarazo, parto y puerperio, aborto, enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria, y otras complicaciones principalmente del embarazo y parto.

El informe señala que la notificación por parte de las entidades es de cinco días posteriores a la fecha de defunción y que, en las 41 semanas transcurridas, el 77.1 por ciento de las defunciones fueron notificadas con oportunidad inmediata.

Asimismo, el 54.5 por ciento se notificó por la institución en donde ocurrió la defunción y el 7.6 por ciento se identificó mediante la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMM).