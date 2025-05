Chiapas, segundo lugar nacional en seguridad

El diputado local, Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Chiapas, destacó los avances en materia de seguridad durante los últimos seis meses, posicionando al estado en el segundo lugar nacional en este rubro.

En entrevista, el legislador enfatizó la colaboración interinstitucional y los resultados “palpables” que, según afirmó, reflejan una mayor certeza para la ciudadanía.

Resaltó el trabajo coordinado con el ejecutivo estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, bajo la estrategia impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Chiapas merece certeza y credibilidad. Hoy vemos que el esfuerzo conjunto se traduce en seguridad para la reactivación económica y el turismo”, señaló, al subrayar que la población ahora transita con mayor confianza incluso en horarios nocturnos.

El diputado atribuyó estos logros a iniciativas legislativas promovidas desde su comisión, en coordinación con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Congreso. Reconoció el apoyo de figuras como los diputados Luis Ignacio Avendaño y Mario Guillén Guillén, clave en la atención de temas urgentes.

Pese a los avances, el legislador no omitió referirse a casos sensibles que han conmocionado a la entidad, como el denominado “coyote consentido” —un episodio aún no detallado públicamente— y el hallazgo de dos menores sin vida en el municipio de Chamula. Ante ello, aseguró que las autoridades correspondientes actúan con “seriedad y responsabilidad”. “Cada tema se atiende con rigor para no perder la credibilidad ciudadana”, afirmó.

En este contexto reiteró su compromiso no solo desde la Comisión de Seguridad, sino también en su labor como secretario en Hacienda y subsecretario en Agricultura.