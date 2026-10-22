Chiapas, segundo lugar nacional en trabajo infantil

Chiapas se colocó entre las entidades con mayor presencia de trabajo infantil en 2025, al concentrar 326 mil niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años en esa situación, la segunda cifra más alta del país solo por debajo del Estado de México, que registró 335 mil, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos relativos, la entidad ocupó el tercer lugar nacional con la tasa más alta, al alcanzar 20.3 por ciento de su población del rango de edad mencionado en trabajo infantil, por debajo de Guerrero, con 22.6 por ciento, y Oaxaca, con 20.9 por ciento.

Participación

A nivel nacional, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes realizaban trabajo infantil en 2025, lo que representó una tasa de participación de 12.6 por ciento de la población de cinco a 17 años.

De ese total, 1.6 millones llevaban a cabo únicamente alguna ocupación no permitida; 1.7 millones se dedicaban exclusivamente a quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, y 0.2 millones combinaban ambas actividades.

El ENTI detalló que la tasa de trabajo de menores fue de 10.2 por ciento entre las niñas y de 15.0 por ciento entre los niños.

En esta edición, la encuesta identificó por primera vez a la población en situación de trabajo infantil según estos grupos específicos: de los 3.5 millones de infancias en esa condición, 364 mil hablaban lengua indígena, 81 mil eran afrodescendientes y 76 mil tenían discapacidad.

A la baja

Entre 2015 y 2025, la población de cinco a 17 años en situación de trabajo infantil pasó de 3.6 millones a 3.5 millones de personas.

El nivel más alto del periodo se registró en 2022, con 3.7 millones, mientras que la tasa nacional mostró un comportamiento fluctuante: subió de 12.3 a 12.6 por ciento en la década, con su valor máximo en 2022 (13.1 por ciento).

En tanto, la tasa de ocupación no permitida disminuyó de 7.5 a 6.6 por ciento entre 2015 y 2025, y la de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas pasó de 5.7 a 6.8 por ciento.