Chiapas será parte de la primera política ganadera en el país

México se encuentra diseñando la primera política nacional ganadera libre de deforestación y baja en emisiones, en la cual la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acompañará en esta iniciativa histórica que contará con una inversión de 8 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

El proyecto “Transformando el sector ganadero en México”, busca sentar las bases de una política ganadera sostenible construida de forma conjunta entre los sectores agrícola, ambiental y financiero, posicionando al país como referente regional en coherencia de políticas.

La iniciativa, ejecutada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con apoyo de la FAO y diversas instituciones federales, movilizará más de 64 millones de dólares en cofinanciamiento en varios estados de la república incluido Chiapas.

Su enfoque innovador promoverá esquemas de producción que reduzcan la presión sobre los bosques, mejoren la gestión del suelo y fortalezcan la resiliencia climática, manteniendo los medios de vida rurales.

Entre los resultados esperados destacan la gestión sostenible de 459,090 hectáreas, la prevención de la pérdida de 79 mil 188 hectáreas de bosques de alto valor de conservación, la mitigación de 63.7 millones de toneladas de CO2 equivalente y la restauración de 111 mil 229 hectáreas de tierras degradadas.

Se estima que el proyecto beneficiará directamente a 150 mil personas, de las cuales al menos el 30 % serán mujeres, e incluirá activamente a las juventudes rurales.

La FAO aportará asistencia técnica especializada para acompañar a México en este camino hacia un modelo ganadero más sostenible y resiliente, alineado con sus compromisos climáticos y de biodiversidad.