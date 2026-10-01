Chiapas será sede de la XL Semana de la Contaduría

Con una agenda centrada en la transformación tecnológica, los nuevos desafíos fiscales y la evolución de la profesión, el Colegio de Contadores Públicos (IMCP) Chiapanecos, A.C., celebrará del 5 al 9 de octubre la XL Semana de la Contaduría Pública, bajo el lema “Multiverso contable: un solo origen, infinitas posibilidades”.

El encuentro reunirá a especialistas nacionales para analizar los cambios que están redefiniendo el ejercicio de la contaduría pública, desde la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y la digitalización de los procesos hasta las nuevas disposiciones fiscales, la seguridad social y la sostenibilidad empresarial.

Uno de los momentos centrales será el homenaje a Gilberto Valencia Escamilla, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la profesión contable, como parte de una jornada que también busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia del gremio.

La presidenta del IMCP Chiapanecos, Martha Lilia de la Cruz Chamé, destacó la importancia de generar espacios de actualización e intercambio de conocimientos que permitan a los profesionales responder a las nuevas exigencias del entorno económico y empresarial.

El programa contempla conferencias sobre contaduría algorítmica, fiscalización, facturas apócrifas, Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), transformación laboral, ética y liderazgo, con la participación de especialistas como Rubén Santillán Atriste, Ludivina Leija Rodríguez y Alejandro Herrera Macías, entre otros.

La agenda también abordará el papel estratégico del contador público en la prevención de riesgos, la toma de decisiones y la generación de valor para las organizaciones, en un contexto en el que la innovación tecnológica está modificando las competencias que demanda el mercado profesional.

Las actividades iniciarán el lunes 5 de octubre, a las 16:00 horas, con la inauguración en el Hotel Holiday Inn. Las sesiones se desarrollarán en distintas jornadas en las instalaciones del IMCP y en el mismo hotel, con la clausura programada para el viernes 9 de octubre, a las 20:00 horas.