Chiapas sigue siendo de los estados más seguros

Ante los recientes hechos violentos en la capital, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), se refirió a ellos como “aislados” y vinculados a luchas entre grupos delictivos; recordó que Chiapas continúa siendo una de las entidades con menores índices delincuenciales a nivel nacional.

En entrevista, reconoció la preocupación social generada tras estos eventos, pero hizo un llamado a mantener la calma y a no permitir que se extienda el temor.

“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en Tuxtla Gutiérrez, hemos visto en los últimos días hechos muy lamentables. Lo que busca la delincuencia es querer sembrar el temor”, afirmó Guillén Guillén.

Indicadores

El diputado subrayó que de acuerdo con los indicadores nacionales, Chiapas se mantiene como uno de los estados más seguros del país, si bien reconoció que persisten “algunos resquicios” que son aprovechados por la delincuencia.

“Desde el Congreso del Estado siempre vamos a buscar que la paz prevalezca en todos los sentidos, pero vean los indicadores: Chiapas es uno de los estados más seguros. Lamentablemente aún hay algunos resquicios, pero estamos viviendo otra nueva etapa”, expresó.

Guillén Guillén señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer los hechos y determinar sus móviles.

“El fiscal general ha sido muy claro a qué corresponden esas acciones que lamentamos”, añadió.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo un llamado a la confianza ciudadana: “Sin duda esto corresponde a una lucha que traen grupos de la delincuencia, pero creo que la ciudadanía en general puede respirar un aire de paz y de tranquilidad”.

Reiteró el compromiso del Poder Legislativo para trabajar en coordinación con las instancias de seguridad y justicia, a fin de preservar la paz y la estabilidad que caracterizan a la entidad.