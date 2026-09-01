Chiapas solicita ingreso a programa ganadero federal

La Secretaría del Campo de Chiapas solicitó al Gobierno Federal la incorporación de la ganadería chiapaneca al programa Cosechando Soberanía, lo que abriría una nueva vía de financiamiento para los trabajadores del campo local.

Así lo explicaron el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, y el representante estatal de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Lorenzo García Romo, quienes analizaron esquemas de financiamiento para la ganadería de Chiapas, con atención al repoblamiento del hato, la producción de leche y el acceso al crédito para pequeños y medianos productores.

Se planteó gestionar la incorporación de la ganadería chiapaneca al programa Cosechando Soberanía, lo que abriría una nueva vía de financiamiento y permitiría complementar los instrumentos que actualmente opera el Gobierno del Estado.

Falta de liquidez

El secretario explicó que la estrategia busca resolver uno de los problemas recurrentes de las unidades ganaderas: la falta de liquidez que obliga a vender becerras, vientres y animales con potencial productivo. El crédito, sostuvo, debe permitir que esos ejemplares permanezcan en los ranchos, se incorporen a la reproducción y contribuyan a recuperar el inventario ganadero.

La reunión permitió revisar la posibilidad de iniciar proyectos piloto con grupos de productores organizados, financiamiento y asistencia técnica. Otro punto fue la producción de leche y su vinculación con los centros de acopio previstos en Juárez, Pijijiapan y Villaflores. La existencia de compradores y mecanismos formales de comercialización permitiría reducir riesgos y dar mayor certidumbre a los créditos otorgados a productores.

Barba Arrocha pidió que los intermediarios financieros participantes operen bajo condiciones transparentes y tasas compatibles con la política de financiamiento impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que busca reducir el costo efectivo del crédito para quienes producen. SECAM y FIRA -Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura- acordaron continuar las mesas técnicas para definir los primeros grupos, regiones y proyectos susceptibles de financiamiento.