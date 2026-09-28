Chiapas suma más población extranjera

Entre 2020 y 2025, se vió un aumento en la población nacida en otro país que reside en Chiapas, pasó de 62 mil 859 a 73 mil 711 personas, de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El crecimiento se dio tanto entre mujeres como entre hombres, en 2020 se contaron 33 mil 014 mujeres y 29 mil 845 hombres nacidos en el extranjero, cifras que en 2025 aumentaron a 38 mil 733 y 34 mil 978, respectivamente.

La encuesta también estima que entre octubre de 2020 y octubre de 2025 llegaron a la entidad 36 mil 762 ciudadanos provenientes de otros países. Por país de origen, Estados Unidos de América (EUA) aparece a la cabeza, con un movimiento migratorio cuya principal causa son los motivos familiares.

Economía

En el caso de personas provenientes de Cuba, Venezuela, Colombia, Canadá y Honduras, la causa principal corresponde a temas de trabajo.

El informe del Inegi permite observar además que el flujo migratorio en Chiapas no solo se explica por quienes llegan a la entidad, sino también por quienes salen de ella.

Mientras, la población nacida en otro país residente en el estado mostró un aumento durante el periodo, la estimación de personas que emigraron es de 51 mil 956, lo que supera a la de quienes arribaron en el mismo lapso.

Panorama

A ello se suma el retorno de cuatro mil 694 personas, lo que en conjunto dibuja un panorama migratorio de doble dirección, en el que Chiapas figura a la vez como territorio de destino, de origen y de tránsito.

Los datos de la EIC confirman que Chiapas vive un proceso migratorio complejo, en el que la llegada de población extranjera crece de forma constante, impulsada principalmente por la reunificación familiar y la búsqueda de trabajo, al tiempo que la salida de chiapanecos hacia otros países mantiene un volumen considerable.