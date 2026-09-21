Chiapas, tercer lugar en actividad industrial

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), encabezada por Luis Pedrero González, informó que Chiapas se posicionó entre las entidades con mayor crecimiento mensual de la actividad industrial del país durante mayo de 2026, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial de Chiapas registró un crecimiento de 1.7 por ciento respecto a abril, resultado que colocó a la entidad en el tercer lugar nacional y que refleja el dinamismo de las actividades productivas en el estado.

Indicador positivo

El titular de la SEyT, Luis Pedrero González, señaló que este comportamiento representa un indicador positivo para la economía chiapaneca y contribuye a fortalecer las condiciones para impulsar la inversión, el desarrollo regional y la generación de nuevas oportunidades económicas.

En el análisis por sectores y a tasa anual, Chiapas registró un crecimiento de 16.5 por ciento en minería, desempeño que permitió a la entidad ubicarse en el quinto lugar nacional, consolidando a esta actividad como una de las de mayor avance dentro del comportamiento industrial estatal.

La SEyT destacó que el seguimiento permanente de indicadores como el Imaief permite identificar fortalezas, áreas de oportunidad y sectores estratégicos para orientar políticas y acciones que contribuyan al fortalecimiento de la actividad económica y productiva de Chiapas.

Finalmente, la dependencia reiteró que continuará promoviendo estrategias que favorezcan la inversión, la competitividad y la generación de oportunidades, con el objetivo de consolidar un crecimiento económico con bienestar para las familias chiapanecas.