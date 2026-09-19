Chiapas, tercer lugar nacional con más feminicidios

En lo que va del 2026 se han contabilizado 29 feminicidios y 18 casos de homicidios dolosos de mujeres en Chiapas, lo que suma un total de 47 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas de manera violenta en la entidad, informó la Asamblea de Mujeres Tuxtla.

Indicó que estos datos fueron retomados del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien entre enero y julio de este año ubicó a Chiapas entre los estados con mayor número de feminicidios y lo ubicó en el tercer lugar a nivel nacional.

La organización señaló que durante la semana de Fiestas Patrias la entidad sumó tres feminicidios más.

Casos

El domingo 13 de septiembre, Clara, una joven de 16 años, fue asesinada en Comitán. El miércoles 15 de septiembre, Elizabeth, también de 16 años, fue asesinada en el municipio de El Bosque. Y el jueves 17 de septiembre, Lizbeth, una niña de 12 años, fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez.

La organización expresó que no quieren acostumbrarse a los feminicidios ni que los nombres de las víctimas se conviertan en una estadística más; “detrás de cada cifra hay familias, historias y nombres que merecen ser pronunciados y recordados”, señalaron.

Recordaron que el próximo 18 de noviembre se cumplirán 10 años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas.

La organización indicó que, a una década de esta medida, la página de la AVGM no ofrece una lectura sencilla ni una estadística pública actualizada que permita conocer de manera clara la dimensión de la violencia feminicida en el estado.

La Asamblea Feminista exigió justicia para todas las víctimas de violencia feminicida en Chiapas. Exigieron que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, enfoque de infancia cuando corresponda, debida diligencia y sin revictimización.