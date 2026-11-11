Chiapas tiene retraso histórico: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública en México, Mario Delgado Carrillo, reconoció que Chiapas tiene retos mayúsculos y muy particulares en zonas indígenas y poblaciones analfabetas, donde la incertidumbre del conocimiento genera más pobreza.

“Nadie puede negar que Chiapas es un estado que históricamente fue abandonado, por ello presenta fuertes retos particularmente en la relación entre educación y pobreza, entre menos educación más pobreza”, sostuvo.

Áreas de trabajo

Abundó que las zonas indígenas, rurales y la población adulta sin saber leer y escribir, son los retos más grandes, pues de la mano que se alfabetiza y garantiza educación, los pueblos y las personas obtienen mayores oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.

Dijo que nunca se debe olvidar que una forma puntual de reducir la pobreza y marginación es incentivar la educación, por ello la importancia de las acciones del Gobierno Federal, mediante la entrega de becas pues, aunque la oposición diga que no funcionan, están ayudando para que los escolares lleguen a las escuelas con igualdad de oportunidades para estudiar.

En ese marco, dijo es importante el trabajo que se realiza en Chiapas, particularmente destacó la coordinación y diseño que encabeza el secretario de Educación Estatal, Roger Mandujano, en colaboración con especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y del propio rector Oswaldo Chacón.

Seguimiento

Dijo que un equipo multidisciplinario que trabaja en el diseño de una nueva alternativa para la educación primaria de personas adultas, con el propósito de que la alfabetización tenga continuidad y que los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida también encuentren reconocimiento académico.

Recordó que el proyecto se desarrolla mediante cuatro estrategias que buscan integrar el reconocimiento de conocimientos, la certificación de aprendizajes y la formación integral, colocando en el centro a las personas y sus realidades.