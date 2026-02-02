Chiapas tiene rumbo firme con Morena: Sasil

En el marco de la 4.ª Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de regeneración Nacional (Morena), de cara al segundo periodo ordinario de sesiones, la senadora Sasil de León destacó la unidad del partido, la amplia afiliación y la agenda legislativa más importante en la historia de México.

“Desde la Cámara de diputadas y diputados, instalamos el Congreso General con lo que inician los trabajos de la LXVI Legislatura, un periodo clave para seguir construyendo la transformación histórica de México”.

Dijo, además, que desde la conciencia social se busca respaldar a la presidenta de todos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al movimiento que representa a millones de mexicanas y mexicanos que desean con firmeza que continúe la transformación de nuestro país.

Mensaje

“Chiapas es prioridad nacional y tiene rumbo firme con Morena, tenemos una agenda robusta donde el desarrollo económico, inversión en infraestructura y cuidado ambiental serán en breve acciones consolidadas”, dijo.

Asimismo, celebró que gracias al trabajo territorial se logró rebasar la barrera de los 10 millones de afiliados, llegando a un total de 11 millones 50 mil 758 inscritos, ratificando su fortaleza y cercanía a la gente.

Esta fortaleza es contundente también en Chiapas, que destaca a nivel nacional por su participación, donde el partido tiene mucho territorio conquistado por el proyecto de transformación nacional.