Chiapas tiene una baja afiliación en seguridad social

En aumento la informalidad laboral. CP

Gilberto Ruíz Cáceres, director de Fomento Económico de la Secretaría de Economía municipal, dio a conocer que los trabajadores informales no tienen la posibilidad de afiliarse al seguro social puesto que, no existe forma de comprobar sus ingresos.

Destacó que Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienen una población con carencias para acceder a servicios de salud.

“Es por ello que las entidades federativas presentan bajos niveles de afiliación a instituciones médicas, de disponibilidad en servicios médicos y esto se debe a que más del 60 por ciento de la población se dedica a la informalidad”, precisó.

Detalló que las personas que están en la informalidad, no cuentan con recibos para comprobar sus ingresos al banco y, por lo tanto, no están afiliados a una institución de salud; “la informalidad limita, no existe para los bancos y creen que así le ganan al gobierno, pero dejan de percibir grandes beneficios”, apuntó.

Estadísticas

Cabe destacar que en el estado de Chiapas, siete de cada diez habitantes no tienen acceso a servicios de salud. En el caso del estado de Guerrero son cinco de cada diez, esto según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Las tres entidades federativas se encuentran al sureste del país y también concentran los más altos niveles de pobreza, informalidad laboral y desigualdad.