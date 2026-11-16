Chiapas tiene una de las tasas más bajas de suicidio

Pese a que semanalmente suelen registrarse casos de suicidios, Chiapas fue de las entidades con las tasas más bajas del país con 4.3 suicidios por cada 100 mil habitantes en 2025, por debajo del promedio nacional de 6.9, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La entidad compartió ese nivel con Sinaloa, que también reportó 4.3, y junto a Guerrero que presentó una tasa menor, con 1.8. Por el contrario, los estados con las tasas más altas fueron: Chihuahua con 14.0, seguido de Yucatán con 12.9 y Quintana Roo con 11.9.

Estadísticas

En todo el país se contabilizaron nueve mil 20 suicidios durante el 2025, de los cuales el 20 por ciento correspondió a mujeres y 80 por ciento a hombres, situación que sigue prendiendo las alertas en el sector masculino que se muestra renuente a atender la salud mental.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, un gran porcentaje de los suicidios en la entidad están relacionados con el consumo del alcohol o alguna droga que deriva en la privación de la vida.

Causas

Las principales causas que resultaron en un suicidio a nivel nacional fueron la lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 85.2 %; el envenenamiento por ingesta y exposición a sustancias nocivas, con 5.7 % y el uso de arma de fuego, con 5.3 %.

Los grupos de edad de 15 a 24 y de 25 a 34 años concentraron el mayor porcentaje de estos casos, con 24.2 y 27.0 %, respectivamente.