Chiapas transforma la salud mental materna

Por primera vez en Chiapas, la Secretaría de Salud del estado implementará la detección oportuna de la depresión durante el embarazo y posparto en las unidades de primer y segundo nivel de atención, lo que abonará a reducir las enfermedades y la mortalidad gestacional, perinatal y materna, constituyéndose como una acción para mejorar la salud materno-infantil, resaltó el titular de la dependencia estatal, doctor Pepe Cruz.

El funcionario estatal expuso que con la puesta en marcha de esta estrategia de detección de la depresión, impulsada por la Coordinación de Salud Materna y Perinatal, se pretende brindar una atención con enfoque integral, toda vez que se abordará tanto la salud física como mental de las mujeres embarazadas y sus hijos, ya que si la mujer presenta este trastorno mental, pone en riesgo su vida y la de su bebé.

Explicó que en una primera etapa se está capacitando al personal médico y de enfermería que atiende en casas de salud, centros de salud y hospitales a mujeres embarazadas, desde la etapa gestacional hasta el puerperio, con citas de control prenatal y seguimiento, para que a través de un tamizaje con un cuestionario de 10 preguntas sobre su estado anímico detecten factores o signos de riesgo de una depresión durante el embarazo o posparto, y si existe el riesgo, canalizar a una unidad con personal especializado en psicología para su abordaje.

El doctor Pepe Cruz detalló que la depresión gestacional es un problema de salud mental que ataca a las mujeres embarazadas, lo que provoca que no acudan a sus citas de control prenatal; se puede manifestar en que la mujer no se alimenta adecuadamente, no tiene aseo personal, no tiene empatía con los familiares, se siente decaída y las actividades que comúnmente realizaba no les encuentra satisfacción alguna, lo que repercute en un parto prematuro o en alguna complicación del recién nacido, como bajo peso, y esto genera una enfermedad o mortalidad materna o neonatal.

Mientras que la depresión posparto genera un rechazo al hijo, no le da seno materno ni los cuidados necesarios, por lo que el recién nacido puede presentar bajo peso, proceso infeccioso y trastorno emocional que puede repercutir en la etapa preescolar.