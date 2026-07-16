Chiapas, un estado donde se puede construir un futuro

Como parte del compromiso de fortalecer la cercanía con la comunidad educativa y promover una cultura de paz desde las aulas, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto a su esposa Sobeida de Aparicio, asistieron a la ceremonia de clausura de la Generación Pegaso 2023-2026 de la Escuela Secundaria del Estado “José María Luis Mora”, Turno Vespertino.

Durante el acto, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), padrino de generación, entregó reconocimientos y tablets a las y los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de la generación, como un incentivo al esfuerzo, la disciplina y la dedicación demostrados a lo largo de su formación académica. Asimismo, participó en la entrega de termos conmemorativos a las y los egresados.

En su mensaje, Aparicio Avendaño reconoció el trabajo de las y los docentes, así como el respaldo de las madres y padres de familia, quienes desempeñan un papel fundamental en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad. “Los valores se aprenden en casa; la educación los prepara para construir su futuro”, afirmó.

Espacios libres de violencia

Destacó que la seguridad también se construye desde la educación, impulsando espacios donde las niñas, niños y jóvenes encuentren oportunidades para desarrollarse plenamente, fortalecer sus valores y construir un proyecto de vida alejado de cualquier entorno de violencia. “Hoy Chiapas es un estado donde nuestras niñas, niños y jóvenes pueden construir su futuro con mayor tranquilidad”, aseguró.