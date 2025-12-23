Chiapas, una de las entidades más seguras del país

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó que la incidencia delictiva nacional, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirma que Chiapas continúa posicionándose como una de las entidades más seguras del país. De acuerdo con dichas estadísticas, de enero a noviembre, Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en menor incidencia de delitos, solo por debajo de Tlaxcala.

Además, en la evaluación mensual correspondiente a noviembre, Chiapas se colocó por séptimo mes consecutivo en el primer lugar nacional, con 11.2 delitos por cada 100 mil habitantes, reflejando una tendencia sostenida a la baja.

Explicó que en el análisis del porcentaje de variación de los delitos de alto impacto, Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en reducción, con una disminución del 42.3 por ciento.

Al realizar esta transmisión en vivo, Llaven Abarca informó que la capital chiapaneca ha cumplido 20 días sin registrar un solo homicidio doloso, lo que, dijo, no es fácil si se considera que Tuxtla Gutiérrez concentra a más de 700 mil personas entre población residente y flotante, proveniente principalmente de municipios conurbados como Ocozocoautla, San Fernando, Berriozábal y Chiapa de Corzo.

Al respecto, dio a conocer que se registró una disminución del 56 por ciento en la incidencia de delitos diversos, en comparación con la semana del 8 al 14 de diciembre; acotó que en la semana del 15 al 21 de diciembre, se iniciaron ocho carpetas de investigación por delitos diversos, mientras que en delitos de alto impacto se registró una disminución del 100 por ciento, ya que no se inició ninguna denuncia por este tipo de ilícitos como son homicidio, robo, secuestro ni feminicidio.

Respecto a los delitos de tipo sexual, señaló que también se presentó una reducción del 80 por ciento en comparación con la semana anterior. Únicamente se recibió una denuncia por abuso sexual y el caso es investigado para dar con el responsable y que enfrente la justicia.

Casos

También dio a conocer que la tarde de ayer domingo fueron localizados sanos y salvos Raúl “N”, Bernardo “N” y Luis “N”, originarios del municipio de Tapilula, quienes habían sido privados de la libertad el pasado 16 de diciembre en el municipio de Pantepec.

Detalló, que tras llevar a cabo las diligencias de investigación correspondientes, fueron ubicados en las inmediaciones del Panteón Municipal de Ostuacán. Actualmente se encuentran recibiendo valoración médica y psicológica, para determinar si presentan lesiones y brindarles el acompañamiento psicológico necesario.

Apuntó que se espera que los tres rindan su declaración, la cual será fundamental para fortalecer las líneas de investigación, por lo que hizo un llamado respetuoso a los señalados para que aporten la información que permita identificar y detener a los responsables de estos hechos.