Chiapas, una mirada a nuestras raíces: Congreso

El Congreso del Estado a través de la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño realizó la muestra artesanal “Chiapas, una mirada a nuestras raíces”, donde las y los artesanos de diversas regiones del estado ofrecieron sus productos, un evento en el que se mezcla la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño señaló que el recinto legislativo es un espacio abierto a todos los grupos sociales, un espacio que celebra la identidad, la historia y el talento de nuestro pueblo.

Con estas acciones, dijo, refrendamos el compromiso con los productores chiapanecos, fortaleciendo e impulsando la cultura, tradiciones y el desarrollo social y económico de las comunidades en Chiapas.

En el encuentro participó la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, quien destacó que espacios como la muestra artesanal fortalecen el consumo local, preservan las tradiciones y contribuyen a la economía familiar.

Arte

“Se fortalece el vínculo entre la cultura y la vida pública, promoviendo el arte como motor de cohesión social y orgullo comunitario”, indicó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Francisco Guillén, reconoció el trabajo de la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño, ya que la expo-venta artesanal “Chiapas, una mirada a nuestras raíces”, representa un espacio que enaltece el talento, la identidad y la riqueza cultural de nuestras comunidades.

“La felicito por impulsar este tipo de iniciativas, fundamentales para visibilizar el trabajo de nuestras artesanas, fortalecer la economía local y preservar las tradiciones que dan sentido a nuestra historia”, destacó.

En el encuentro estuvieron presentes las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura, la Asociación Liberales de México y diversos grupos y organizaciones de artesanos de Chiapas.