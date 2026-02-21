¿Chiapas va bien en el contexto de Latinoamérica?

Chiapas vivió colonizado por malas prácticas, todas derivadas de políticas públicas que negaron la existencia de los pueblos originales y sus necesidades, por ello llegamos a un complejo escenario de carencias estructurales, dijo el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en el marco del Congreso Internacional por el Buen Vivir.

El mandatario estatal acudió acompañado de diversos funcionarios del Gabinete estatal, además de rectores de universidades y legisladores locales del Poder Legislativo, además del presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén.

A todos, desde la tribuna del Auditorio de los Constituyentes de la Benemérita Unach, llamó a evitar la simulación e integrarse a esta nueva manera de ejercer el gobierno.

“No podemos seguir gobernando sin observar las necesidades integrales de la gente y de la tierra (…) los llamo respetuosamente a que sigamos el ejemplo de San Francisco de Asís y seamos hermanos unos con otros”.

Ponencia

Después del evento protocolario el gobernador se quedó como moderador y participó junto a investigadores de talla internacional y representantes de la Unesco.

El mandatario preguntó a voz abierta, ¿Qué experiencias internacionales hay en América Latina sobre el buen vivir? ¿Chiapas va bien?

Los ponentes coincidieron que Chiapas transita hacia una mejora del Derecho Internacional en el contexto de una nueva conformación del orden mundial, aunque requiere de una ética en su gobierno basada en la sustentabilidad social y no la económica.

A lo que el gobernador Eduardo Ramirez dijo coincidir.

Esta primer mesa de trabajo fue integrada por, Moeketsi Letseka, docente de la Universidad de Sudáfrica; Adolfo Rodríguez Guerrero, coordinador de Programa del sector Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-Unesco México; Ketty Marcelo López, investigadora de Asháninka, Perú y presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Asháninka de la Selva Central (Omiaasec), además de Patricia Roncal, investigadora de Bolivia, y Luciano Concheiro, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Este evento se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, luego que la Secretaría de Educación, de manera conjunta con la Unach, Unich y Unicach, idearon un espacio con el objetivo de generar un diálogo latinoamericano intercultural sobre el significado contemporáneo del Lekil Kuxlejal (el Buen Vivir).