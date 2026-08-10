Chiapas vive auge artístico: directora

“Chiapas vive un importante movimiento artístico impulsado principalmente por jóvenes de pueblos originarios, quienes han encontrado en la literatura, las artes visuales, la pintura y el cine formas de expresión, denuncia y reivindicación de sus culturas”, afirmó María de la Flor Gómez Cruz, directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).

A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, la funcionaria señaló que actualmente existe en la entidad “un movimiento muy fuerte” en materia artística.

Explicó que se trata de una organización propia de las nuevas generaciones, pues aunque anteriormente las instituciones acompañaban algunos procesos, actualmente muchos jóvenes emprenden de manera personal sus propios proyectos.

“Lo que veo es que hay un relevo generacional que se está apropiando de los saberes ancestrales y lo está representando a través de formas artísticas”, expresó Gómez Cruz, originaria del municipio tojolabal de Las Margaritas.

Destacó que las nuevas generaciones no solamente representan su realidad mediante el arte, sino que también la cuestionan y utilizan las expresiones artísticas como mecanismos de denuncia frente a aquello que les incomoda.

Asimismo, dijo que mediante estas manifestaciones se coloca la mirada filosófica de los pueblos originarios, así como su pensamiento sobre la tierra y la cosmogonía.

Fortalecer las lenguas

La directora del Celali sostuvo que el trabajo relacionado con la cultura y el fortalecimiento de las lenguas originarias requiere de un planteamiento serio, principalmente porque existen espacios y comunidades donde cada vez se habla menos la lengua materna.

Consideró necesario mirar con mayor atención esta problemática, pero también reconocer la riqueza cultural de quienes mantienen vivas sus lenguas desde sus propios contextos comunitarios.

En el Celali, agregó, se desarrollan diversas actividades relacionadas con la promoción lingüística y la formación artística, además del Festival Maya Zoque Chiapaneca, considerado uno de los principales proyectos de la institución.

Gómez Cruz afirmó que existe “un gran avance” en materia de derechos de los pueblos originarios, aunque consideró necesario continuar trabajando para que algún día las comunidades no tengan que solicitar que se les abran espacios, sino que estos sean garantizados a partir del reconocimiento de la diversidad y las diferencias.

Por ello, insistió en que las lenguas originarias deben utilizarse en todos los contextos y que su preservación representa una responsabilidad colectiva.

Pendientes

La funcionaria señaló que todavía existe una importante tarea pendiente para consolidar los derechos de los pueblos originarios.

En ese sentido, destacó la próxima consulta de la Ley General de los Pueblos Originarios, proceso que calificó como una apuesta “sumamente importante y profunda” después de la reforma al artículo 2 constitucional.

Consideró que, de concretarse, esta legislación podría abrir nuevas posibilidades para continuar avanzando en la consolidación de las garantías de los pueblos originarios desde una perspectiva colectiva y comunitaria.

Explicó que la legislación establece que los pueblos originarios son sujetos de derecho público, pero subrayó que este reconocimiento no debe quedarse únicamente en el papel, sino materializarse en las comunidades.