Chiapas vive Nueva Era en sector turismo

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, detalló los proyectos que consolidarán a Chiapas como un destino turístico. En el sexenio se apuesta por distintos segmentos como el de naturaleza, eventos deportivos y culturales.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, el recién designado titular del sector, dijo que para los próximos meses los trabajos están enfocados en consolidar a Chiapas como un destino de talla internacional, abonando de manera conjunta a generar una derrama económica equilibrada en todas las regiones donde se lleven a cabo los distintos eventos.

Continuidad

Tras asumir la titularidad de la Secretaría de Turismo, aseguró que se busca dar continuidad y consolidación a la estrategia implementada desde el inicio de la administración estatal, de la cual ya formaba parte.

Precisó que el objetivo es posicionar a Chiapas como el destino más importante en México para el turismo de naturaleza. La visión apunta a un visitante consciente y responsable.

"Nosotros le estamos apostando a que venga un turismo que sea consciente de la conservación de la naturaleza", declaró el funcionario en entrevista exclusiva para Cuarto Poder.

Rally Maya

Uno de los eventos más próximos es la duodécima edición del Rally Maya, que por primera vez tendrá a Chiapas como punto de partida, específicamente en el municipio de Palenque, el cual tendrá como fecha del 26 de febrero al 1 de marzo.

El evento busca permear los beneficios económicos a más regiones. "Hoy los convencimos de que vengan y salgan por primera vez en Chiapas en esta 12va edición", explicó.

Para este evento deportivo de autos de colección se espera la participación de alrededor de 60 pilotos con autos clásicos, en lo que describió como "un museo rodante".

Sector deportivo

La mejora en seguridad ha sido clave para atraer grandes eventos, además del Rally Maya y el regreso de la Carrera Panamericana. El calendario incluye la Copa Roshfrans en el Óvalo Chiapas a inicios de marzo y una nueva fecha de Nascar a finales del mismo mes.

El secretario aseguró que estos eventos no solo generan derrama económica, sino que fortalecen la imagen de Chiapas como destino seguro.

"Estamos impulsando mucho el turismo deportivo... para que este evento nos ayude a impulsar la marca Chiapas", afirmó.

Viene temporada alta

Guillén Gordillo destacó que la próxima temporada alta de Semana Santa, una de las más importantes del año, los visitantes se encontrarán en la entidad con zonas renovadas.

Destacó las mejoras en Puerto Arista y la promoción de otros destinos de playa como Pijijiapan y El Zapotal, este último tras el torneo internacional de surf.

Anunció que próximamente se dará a conocer la reapertura de Laguna Pozuelos. Al mismo tiempo, el secretario lanzó la invitación a descubrir un Chiapas diverso y conectar con los distintos lugares que posee el estado.

"Hay un Chiapas muy grande, muy diverso y es el que nosotros queremos que la gente visite", comentó el secretario.

Entidad cultural

El funcionario estatal aseguró que Chiapas posee un valor agregado como destino, pues cuenta con una riqueza cultural y folclórica, lo que lo diferencia frente a otros destinos de naturaleza.

Festividades como la reciente Fiesta grande de Chiapa y Corzo, el próximo Carnaval Zoque Coiteco o las de San Caralampio en Comitán, son reflejo de este patrimonio vivo.

"Tenemos en Chiapas una gran diversidad cultural y este es sin duda el valor agregado que tenemos para el estado como destino", subrayó Segundo Guillén Gordillo.

El titular finalizó con un llamado a la ciudadanía a conocer Chiapas, la estrategia se enmarca en lo que denomina el gobierno de la Nueva Era, priorizando el mercado local, nacional e internacional.