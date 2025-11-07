Chiapas vive un repunte turístico

El subsecretario de Desarrollo Turístico, Andrés Sánchez de León, aseguró que Chiapas atraviesa uno de sus mejores momentos en materia turística tras recuperar la confianza de visitantes nacionales e internacionales, gracias a las estrategias de seguridad impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacando a Francia como el primer lugar de los países que más visitan el estado.

El funcionario destacó que el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad ha permitido reactivar la economía turística en la entidad.

“Chiapas está viviendo un momento particularmente bueno. Hace unos meses, la seguridad era el tema que estaba sobre la mesa, pero en solo cuatro meses los resultados comenzaron a notarse. Si no hay seguridad, no hay economía, no hay turismo ni desarrollo económico”, señaló.

Fortalecer la seguridad, clave para el avance

Reconoció que el fortalecimiento de la seguridad ha sido clave para este avance, gracias a las estrategias implementadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, como la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la política de Cero Tolerancia a la corrupción y un “gobierno de hierro” que ha devuelto la confianza a los visitantes y a los prestadores de servicios.

Además, explicó que la eliminación de retenes irregulares en carreteras y de cobros indebidos en zonas turísticas ha sido fundamental para recuperar la movilidad y la tranquilidad de los viajeros.

“Cuando estos problemas comenzaron a resolverse, el turismo volvió a fluir. Hoy, incluso el propio gobernador se ha convertido en el principal promotor de Chiapas, mostrando al mundo los atractivos del estado desde lugares como el Cañón del Sumidero o Las Chimalapas”, comentó.

En cuanto al turismo internacional, destacó que los visitantes franceses son los más frecuentes en el estado en la actualidad, y adelantó que se espera un crecimiento significativo durante el próximo año.

“Estamos muy cerca de recuperar al 100 % los niveles de ocupación y recaudación previos, y el mejor indicador es el impuesto sobre hospedaje, que este año podría superar lo recaudado en 2024”, precisó.

Finalmente, resaltó que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman la mejora en materia de seguridad: por quinto mes consecutivo, Chiapas se mantiene en el último lugar nacional en delitos de alto impacto.