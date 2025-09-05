Chiapas, vulnerable contra la viruela del mono

Chiapas se encuentra en riesgo epidemiológico por la viruela símica, una enfermedad que afecta a poblaciones inmunodeficientes y con escenarios de riesgo como migración y pobreza, que ha provocado la muerte de 35 personas.

Así lo explicó el doctor Hiram Hernández Jerónimo, en el marco de su ponencia Diagnóstico por Laboratorio del Virus MPOX, donde dijo que la población con VIH es vulnerable a esta condición derivada del mono.

Infecciosa

El también galeno del hospital Gilberto Gómez Maza, explicó que, inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre. En Chiapas, al corte del 2024 había provocado la muerte de 35 personas y contagiado a otras 55.

Dijo que Chiapas destaca en el universo nacional por su vulnerabilidad y número de casos, siendo la migración uno de los principales puntos de alerta.

Destacó que la población con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es la más susceptible, debido a su baja inmunidad. Lo anterior lo declaró en el contexto del Quinto Congreso Internacional y Séptimo Congreso Nacional de Ciencias Experimentales y Diagnósticas, organizado por la Escuela de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).